San Filippo del Mela, auto perde il controllo e va a sbattere contro... un'abitazione

Un altro incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, lungo la Statale 113, in località Archi. Per cause in via di accertamento, una Hyundai Atos ha perso il controllo, scontrandosi con un'abitazione. Per fortuna, pare che la donna alla guida non abbia riportato ferite particolarmente preoccupanti. Su quel tratto di strada si sono verificati incidenti anche mortali. Più volte è emersa la pericolosità dell'arteria. Sul luogo del sinistro si sono registrati rallentamenti e lunghe code.

© Riproduzione riservata