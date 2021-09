Barcellona, cittadini chiamati in piazza per la salvezza dell’ospedale

Il Comitato per la difesa dell'ospedale “Cutroni Zodda”, presieduto dal prof. Enzo Correnti, già magistrato della Corte di Cassazione, che sta tentando di riportare al centro delle attenzioni di Istituzioni e della politica, la questione “Ospedale”, ha invitato i vertici della Regione e dell'Asp, i parlamentari eletti sul territorio ed i 13 sindaci del Comitato dei Comuni che fanno parte del Distretto D 28, di cui è capofila il Comune di Barcellona, ed i cittadini tutti, nel rispetto della normativa anti covid, ad un incontro pubblico che si terrà domenica 3 ottobre alle 10 nei giardini dell'Oasi di piazza San Sebastiano. L'obiettivo è restituire alla città ed ai restanti 12 paesi che fanno parte dell’hinterland di Barcellona, un ospedale degno di questa denominazione con Pronto soccorso, riapertura e restituzione dei reparti assegnati che sono stati chiusi o trasferiti e, soprattutto, la dotazione di servizi medici ospedalieri essenziali, Cardiologia e Anestesia e Rianimazione che allo stato non sono funzionali nemmeno per il Covid hospital.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata