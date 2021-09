Sciopero per il clima, domani a piazza Duomo anche Friday For Future Messina

Anche una delegazione messinese aderirà allo sciopero globale per il clima organizzato dalla rete Friday For Future invitando la cittadinanza, le istituzioni e le associazioni a rispondere all’appello- allarme lanciato dagli scienziati di Scientist Rebellion, comunità scientifica internazionale: siamo di fronte all’ultima occasione per salvare il pianeta. Scienziati che - continuano gli attivisti - hanno fatto trapelare in anteprima l’ultimo report dell’IPCC, organismo ONU per la valutazione dei cambiamenti climatici: il quadro che emerge ci suggerisce che il cambiamento progressivo e graduale non è la strada da percorrere. Scientist Rebellion dichiara inoltre che i cambiamenti delle abitudini dei singoli consumatori sono, da soli, insignificanti: sono soprattutto la giustizia sociale, l’uguaglianza e la redistribuzione delle risorse a rendere le politiche ambientali efficaci.

Ma qual è la linea di congiunzione tra il quadro complessivo e quello locale?

Messina - spiegano gli attivisti - è il comune siciliano che ha registrato l’aumento di temperature più alto negli ultimi 50 anni. Questo è da imputarsi alle contraddizioni che caratterizzano ogni città medio-grande in questo modello di sviluppo: densità abitativa alta, consumo scellerato del suolo e riduzione dello spazio verde per abitante, a cui si aggiungono peculiarità del territorio come le emissioni del traffico navale obsoleto e l’uso del mare come fonte di estrazione di valore e non come spazio vivibile per la comunità.

Vogliamo comunque infondere un messaggio di speranza - scrivono ancora - abbiamo il potere di fermare questa catastrofe! In che modo potete contribuire? Unendovi ai movimenti per il clima, parlandone con chi vi sta accanto, informandovi e informando, manifestando, organizzando eventi, rivolgendovi ai politici. Qualsiasi sia il vostro ruolo nella società - invitano infine i rappresentanti del Movimento - fate sentire le vostre voci, unitevi a noi il 24 settembre dalle 9:00 a Piazza Duomo".

