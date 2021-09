Viola gli arresti domiciliari: 24enne di Messina in carcere

POLIZIA

La ragazza, ritenuta responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni della madre, per due volte si è arbitrariamente e ingiustificatamente allontanata dal luogo in cui era stata ristretta