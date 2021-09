"Tempo del Creato", i fari dell'Arcidiocesi su Villa Dante e abbazia di Mili: due giorni di eventi

Proseguono le iniziative programmate dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro che, attraverso la Commissione diocesana per il Creato, nell'ambito del "Tempo del Creato", continua ad accendere i riflettori su diversi luoghi cittadini da rivitalizzare e contemplare.

All’interno del programma di eventi organizzato per il mese di settembre nell’Arcidiocesi di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela per il “Tempo del Creato”, mese voluto da papa Francesco per riscoprire le bellezze del Creato, l' Arcidiocesi – attraverso la Commissione per la custodia del Creato - ha promosso oggi, lunedì 20 settembre, a partire dalle ore 16 a Villa Dante, un momento di festa, ritrovo, cultura, arte, sport, fraternità e riflessione insieme alle parrocchie di S. Pietro e Paolo, S. Maria Consolata, S. Maria di Gesù, la Terza Municipalità e la Messina Social City.

Gli eventi proseguiranno martedì 21 settembre alle ore 17 all'abbazia di Mili S. Pietro, dove è in programma la conferenza "I luoghi della rinascita" organizzata assieme all'associazione Aura all'interno della rassegna Armonie dello Spirito. Il duo Monaco- D'Urso offrirà alcuni commenti musicali.

