Parcheggi allo stadio "Scoglio" di Messina: gestione affidata all'Atm

Il comune di Messina ha assegnato ad Atm S.p.A. la gestione dei parcheggi dello stadio San Filippo in occasione delle prossime partite di campionato di calcio di serie C che si svolgeranno in città. Da domani la sosta sarà regolamentata dai dipendenti della società di trasporto messinese che si impegneranno, con la collaborazione della Polizia Municipale, ad agevolare il parcheggio delle auto per l’evento, evitando assembramenti e code.

Visto il numero contingentato di presenze a causa delle limitazioni Covid-19, per lo scontro di domani tra Acr Messina e Virtus Francavilla è stata disposta la vendita dei ticket di sosta direttamente sul posto. Dalle prossime settimane invece si potrà pre-acquistare il tagliando di parcheggio in prevendita.

Sono due le tariffe previste: 5 euro per i settori giallo e rosso, che si trovano nelle immediate vicinanze dello stadio, e 3 euro per il settore verde. L’importo è valido per tutta la durata della partita.

