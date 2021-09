Messina, torna il “salvagente” della Family Card. Buoni spesa anti-crisi

Dopo la pausa estiva torna la Family Card. Un sostegno diventato indispensabile in molte famiglie messinesi che non si sono ancora riprese dalle scudisciate del Covid o che solo ora stanno avvicinandosi alla ripresa. I mesi in fascia “bianca” di cui la Sicilia ha goduto hanno consentito a molte attività di riaprire e fare cassa. Però, le difficoltà dell’inverno precedente sono state tali da non poter essere supplite dalla boccata d’ossigeno agostana.

Ecco perché il Comune ha deciso di riproporre il “salvagente” della Family Card, per la decima volta nell’ultimo anno e mezzo di pandemia. L’avviso è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune e prevede l’assegnazione di buoni spesa/voucher «a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, per l’acquisto di beni di prima necessità: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale.

Leggi l’articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata