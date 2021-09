Sequestrata cocaina e marijuana: ai domiciliari 24enne di Messina

Ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato C.A. messinese di 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, durante un controllo su strada, è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente, risultata al successivo esame narcotest un derivato della cocaina del peso complessivo di 10 grammi. La successiva perquisizione, nell’abitazione del ragazzo, ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 45 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 1.210 euro, ritenuta provento di attività illecita.

Il ventiquattrenne è stato, pertanto, arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto ai domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.

