Maltempo e disagi alle Eolie: fiume di rifiuti a Lipari

La pioggia torrenziale che si è abbattuta sulle isole Eolie ha creato disagi soprattutto a Lipari.

Fiumi in piena nella via Tenente Mariano Amendola con isolani e turisti bloccati in casa e nei negozi che sono stati anche allagati, così come le abitazioni a piano terra.

A valle partendo dal torrente è sceso di tutto, anche un materasso con una borsa piena di rifiuti. Strada allagata anche nel lungomare di Canneto. A Calandra sono scesi a valle anche detriti di pomice.

Il maltempo non ha comunque creato disagi agli aliscafi: regolari i collegamenti marittimi da e per le sette isole Eolie. Domani le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

