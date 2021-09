Torna a scorrere l’acqua dai rubinetti: “miracolo” a Santo Stefano di Camastra

Non tutti credono nei miracoli fin quando non si avverano. In questo caso il prodigio è avvenuto nel Paese della ceramica, dove già da una settimana si era consolidato uno stato di emergenza dovuto alla penuria di acqua per l’assottigliamento della portata delle sorgenti. Il sindaco Francesco Re aveva disposto una distribuzione a giorni alterni dell’acqua di rete. Il maggior disagio si verificava il giorno in cui non veniva distribuita nella parte bassa del paese, dove insistono tutti gli esercizi pubblici con forte consumo di acqua come ristoranti e bar. Il servizio alternativo era effettuato dalla protezione civile con un Pk della portata di 400 litri non sufficienti, tanto che parecchi titolari hanno pensato di installare in prossimità del proprio locale degli enormi serbatoi.

Ebbene, in questa situazione di disagio, proprio quando tutti si erano attrezzati per fronteggiare alla meno peggio l’emergenza, ecco il miracolo. “A dispetto” di quanto disposto dal sindaco in merito alla distribuzione a giorni alterni, l’acqua è stata immessa in rete in quantità abbondante come sempre. In sostanza, sono bastate due consistenti precipitazioni perché le sorgenti riacquistassero la propria potenza emungitiva.

