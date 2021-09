Una donna è morta per un malore sull'Intercity 1966 Palermo-Messina. E il capotreno ha fermato il convoglio a Santo Stefano di Camastra, per l'intervento del 118. Il convoglio è rimasto fermo per più di un'ora e i passeggeri sono stati trasbordati sul Regionale 5358 Palermo-Messina.

