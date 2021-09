Messina, nuovo Comune di Montemare: il referendum è ancora lontano

Il Comitato Montemare Comune, dopo aver tirato a lungo per la giacchetta Cateno De Luca, spronato a indire quel referendum al centro di un lungo tira e molla, adesso fa pressing sulla Regione. Dopo l’ultima nota di sollecito inoltrata a Palazzo Zanca e Palazzo d’Orleans lo scorso 23 luglio 2021 «e il silenzio tombale da parte del sindaco sulla questione, finalmente la Regione ha deciso di intervenire per porre fine a questa lunga vicenda relativa all’indizione del referendum per l’istituzione del nuovo Comune Montemare sul nostro territorio». È quanto si legge in una nota a firma dei componenti dell’associazione, i quali pongono l’accento sul fatto che «la richiesta del dipartimento Autonomie locali della Regione siciliana è chiara ed inequivocabile, e cioè, attivare l’iter di convocazione della consultazione referendaria nei termini previsti dal Decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 convertito nella Legge 3 maggio 2021, n. 58». Quindi, il sindaco di Messina è chiamato a uniformarsi alle date elettorali previste per le elezioni amministrative di questo autunno, anche in Sicilia, e cioè quelle comprese tra domenica 10 ottobre e domenica 24 ottobre 2021.

