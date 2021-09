L'interruzione di una linea elettrica aerea ha impedito ieri il funzionamento delle pompe di sollevamento che alimentano la rete idrica di Messina. I tecnici di Amam e di Enel sono già impegnati per trovare le soluzioni più tempestive per ripristinare il servizio e oggi, intanto, si garantirà un minimo di erogazione per zone, in attesa di tornare alla consueta programmazione

