Auto elettrica finisce in mare a Panarea: nessun ferito

È un’estate in cui sta accadendo di tutto quest’anno a Panarea. Persino una vettura in mare. È avvenuto ieri pomeriggio quando l’auto elettrica di una struttura turistica alberghiera è finita in mare. Solo per miracolo non ci sono feriti in quanto il conducente e i turisti che l’avevano utilizzati erano sul pontile in attesa di imbarcarsi sull'aliscafo. E così insieme all’auto in mare sono finite valigie, trolley e borsoni. Sulle cause dell'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri e della guardia costiera. Tra le ipotesi probabili il mancato inserimento o la rottura del frano di stazionamento. Il mezzo è stato recuperato con una gru.

