Nizza di Sicilia, occupazione abusiva di suolo pubblico: ambulanti sanzionati

Un'azione congiunta condotta dai carabinieri di Roccalumera, dalla GdF di Taormina e dalla Polizia municipale di Nizza di Sicilia ha provveduto in data odierna ad effettuare controlli volti a contrastare il fenomeno dell'ambulantato selvaggio. Sono stati elevati una decina di verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico (173 euro ciascuno) e per inosservanza delle regole sull'obbligo di ambulare (310 euro ciascuno). Uno solo dei commercianti monitorati è risultato perfettamente in regola. In ogni caso tali controlli continueranno nei giorni a venire. Il blitz è stato effettuato a seguito di disposizioni ricevute dopo un circostanziato esposto fatto pervenire da un privato cittadino.

