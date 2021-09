Università di Messina, al via i test per l'ingresso a Medicina

Hanno preso il via ieri, con la prova in Medicina Veterinaria, i test per l’ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato nazionale. Domani toccherà alla verifica per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria; il 9 settembre sarà la volta dei test in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and Surgery) ed il 14 settembre di quelli per i Corsi di Laurea triennale per le Professioni Sanitarie Anno accademico 2021/22. Sono 4.562, in totale, i candidati che parteciperanno alle prove d’accesso, mentre lo scorso anno erano stati 4.331. Ai test in Medicina Veterinaria gli iscritti sono stati 918 (757nel 2020).

Nella giornata di domani gli iscritti alla prova in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria saranno 1.071 (1101, lo scorso anno).

Il 9 settembre alla verifica in Medicine and Surgery i candidati saranno 369 (329 gli iscritti del 2020). Si attestano, infine, a 2204 gli iscritti ai test per i Corsi di Laurea triennale per le Professioni Sanitarie (lo scorso anno sono stati 2144). L’ingresso alle sedi delle prove, come avvenuto già nella giornata di ieri, proseguirà nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid vigenti.

UNIME tiene nel ranking di Times Higher Education – World University Rankings

Dopo l’85esima posizione al mondo aggiudicatasi per l’obiettivo 3 Salute e benessere nella classifica del THE Impact, l’Università di Messina conferma la sua posizione nella fascia 501-600 del ranking di Times Higher Education – World University Rankings 2022 su oltre 1662 università pubblicate.

UniMe, inoltre, è 25ª tra gli Atenei italiani fra i 51 pubblicati. La metodologia completa per la valutazione di questo ranking comprende 3 indicatori composti da diversi fattori (pillar), oltre a due indicatori singoli. “Tra gli indicatori singoli il più prestigioso è sicuramente il tasso di citazioni internazionali per docente; su questo parametro l’Università di Messina è tra le migliori 500 al mondo (457°). Un risultato eccellente se si stima che il numero di università nel mondo è di oltre 20.000.

L’altro indicatore singolo è relativo al fatturato derivato dalla collaborazione con le imprese.

I 3 pillar invece sono:

–Didattica composto da: i risultati del loro sondaggio accademico per la didattica, la ratio studenti/docenti, dottorati erogati/lauree erogate, dottorati erogati/numero di docenti, fatturato istituzionale;

–Ricerca composto da: i risultati del loro sondaggio accademico per la ricerca, il fatturato della ricerca, la produttività della ricerca (quest’ultimo deriva a sua volta dal numero di pubblicazioni totali su Scopus scalato per il numero di docenti dichiarati da ogni università e normalizzato per discipline);

– Internazionalizzazione composto da: ratio di studenti internazionali, ratio di docenti internazionali e numero di pubblicazioni internazionali con almeno un co-autore internazionale.

Come si ricorderà, inoltre, l’Ateneo peloritano si era classificato nella fascia 801-1000 per il QS World University Rankings 2022, tra le oltre 1300 Università rientrate nella graduatoria. UniMe aveva centrato inoltre la 25ª posizione (parimerito) a livello nazionale. Poi ancora, nei giorni scorsi, l’Università di Messina si era anche classificata nella posizione 701-800 – guadagnando una fascia superiore rispetto allo scorso anno – nella prestigiosa classifica dell’Academic Ranking of World Universities, considerata una delle tre piu’ importanti del panorama internazionale insieme a QS e THE.

“Esprimo grande soddisfazione per i risultati ottenuti negli ultimi 3 anni – ha detto il rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea – si tratta di una grande conferma per l’Ateneo, che consolida la sua posizione nei più prestigiosi ranking universitari. Il mio ringraziamento continua ad andare a tutta la Comunità accademica, il cui impegno è stato premiato; senza gli sforzi di tutti, infatti, sarebbe stato impossibile ottenere questi grandi traguardi che ci spronano ad andare avanti con grande tenacia”.

