Scuola, a Messina ripresa tra le incognite

Il primo settembre è alle porte. Dopo la pausa estiva, l’anno scolastico sta per cominciare anche se, tra esami di recupero e piani per assegnare le cattedre, la scuola messinese, come nel resto d’Italia, ha riaperto i battenti già da tempo. L’inizio vero e proprio, almeno per i docenti è fissato per il domani, mentre le lezioni con gli alunni riprenderanno soltanto tra qualche settimana, giorno 16.

Quest’anno, l’avvio è accompagnato da nuove regole a seguito della pandemia, la più importante delle quali riguarda l’obbligo del Green pass per il personale della scuola. Da settembre, inoltre, dopo un lungo periodo di didattica a distanza, è previsto il ritorno in classe in presenza. In queste ore, tuttavia, il nodo da sciogliere riguarda la piattaforma web per il controllo automatico del Green pass del personale della scuola. In attesa di direttive ministeriali, almeno nella prima fase, i controlli dovrebbero avvenire in maniera manuale. Intanto, molti dirigenti scolastici, in attesa che si metta a punto il sistema elettronico che funzionerà per il resto dell’anno, si stanno attrezzando con circolari in tal senso.

