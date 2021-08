Incendio nella galleria Telegrafo, i sindacati: "Le autostrade necessitano di grandi manutenzioni"

"L'incidente, con un'auto in fiamme nella galleria Telegrafo, ha palesato per intero rischi e disagi a cui stanno andando incontro da troppo tempo gli utenti dell'autostrada siciliana nella provincia tirrenica di Messina e impongono una seria riflessione su quali interventi porre in essere per il proseguo dei lavori sul viadotto ritiro e le scelte del Consorzio Autostrade Siciliane". Questa la dichiarazione delle segreterie provinciali di Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti Messina in merito all'odierno incidente che ha paralizzato il traffico sulla A20 da Villafranca a Messina.

"Più volte abbiamo evidenziato, e anche denunciato, disagi e rischi legati alla sicurezza delle nostre autostrade, anche alla luce del protrarsi dei lavori sul viadotto Ritiro e le problematiche di variabilità nella tratta da Villafranca a Messina con la contestuale inagibilità delle rampe Giostra - Annunziata. Non vogliamo fare allarmismi né essere le cassandre di turno - continuano i sindacati - ma pensiamo al recente annuncio da parte del Cas che intenderebbe dai prossimi mesi limitare per tutta la tratta da Giostra a Villafranca la circolazione ad una sola corsia in entrambi i sensi di marcia e invitiamo a riflettere su cosa potrebbe accadere se l'incidente odierno si ripetesse in quelle circostanze. Le nostre autostrade, abbandonate al degrado da anni - concludono i sindacati - hanno necessità di grandi manutenzioni infrastrutturali ma occorre innanzitutto programmare interventi mirati e conciliare sempre cantieri e sicurezza".

