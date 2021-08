Campi da golf a Taormina, in arrivo un possibile colpo di scena?

La possibile svolta all'orizzonte per il futuro dei terreni del golf di Trappitello potrebbe portare un inatteso vantaggio anche al Comune di Taormina.

I lavori in contrada Vareggio sono ormai fermi dall’autunno del 2011 e l’area è stata poi sequestrata nei primi mesi del 2020 dall’autorità giudiziaria nell’àmbito del fallimento della ditta che si era occupata del cantiere. Adesso l'interesse di una compagnia alberghiera spagnola mirato a rilevare la gestione dell’area, riaccende le aspettative della casa municipale. Non soltanto si auspica che il cantiere abbandonato da 10 anni possa ripartire, e che si possa così dare un ulteriore input all’offerta turistica, ma si pensa anche ad un altro aspetto di rilievo strategico.

