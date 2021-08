In quarantena ma porta a passeggio il cane: 40enne denunciato a Villafranca

Nel corso della serata di ieri, durante i controlli di routine da parte della polizia municipale di Villafranca Tirrena, coordinata dal comandante Giovanni Ingemi, un uomo di 40 anni (B. C.) è stato denunciato all’Autorità giudiziaria poiché avvistato mentre passeggiava insieme al suo cane per le vie della cittadina, nonostante fosse sottoposto a regime di quarantena sanitaria imposta dall’Asp di Messina, in quanto soggetto positivo.

Il cittadino ha dunque violato la legge che prevede che "chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5mila euro".

Il gesto è stato condannato dall'Amministrazione De Marco che continua giornalmente a sollecitare i residenti al rispetto delle regole.

