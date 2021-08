Messina, una cordata di studi d’architettura progetterà la Cittadella della cultura

La Cittadella della cultura all’ex ospedale Margherita comincia a prendere forma dal punto di vista progettuale. Il prestigioso sito “Artribune”, testata di arte e cultura contemporanea, nei giorni scorsi ha pubblicato un articolo di Giulia Ronchi dal titolo “Nuovo polo museale a Messina. Nasce la Cittadella della Cultura nell’ex ospedale Regina Margherita”. E si tratta finalmente di una buona notizia per una delle vicende più lunghe e controverse degli ultimi decenni, visto che per la destinazione dell’ex ospedale Margherita si sono succedute nel tempo decine di proposte, quando finalmente alcuni anni addietro si sono poste le basi per la realizzazione di un polo culturale accanto al Museo Regionale dove si trasferiranno tutti gli uffici della Soprintendenza e dove si potranno finalmente realizzare sale espositive degne di questo nome. Fu l’allora assessore regionale ai Beni Culturali Aurora Notarianni a mettere la firma sulla legge che destinava i primi cinque milioni di euro per la realizzazione e definiva la destinazione.

