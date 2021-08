Taormina, tagliato il nastro di "Bambinopoli"... Prima dell'inaugurazione

La “bambinopoli” a Mazzeo riappare dopo anni di attesa ma, prima ancora che venga completata, i visitatori della frazione rimuovono il nastro con il quale il Comune ne impediva in via precauzionale l'accesso e la "inaugurano" a modo loro, con il rischio di danneggiarla sul nascere.

E' la situazione che si sta verificando in questi giorni in piazza Pablo Pino. La frazione era rimasta sprovvista di giochi per i più piccoli da quando qualche anno fa venne smontato uno scivolo ritenuto pericoloso e non più a norma. Da quel momento i residenti aveva sollecitato a lungo l'installazione di uno spazio ludico per i bambini e poco prima di ferragosto sono stati montati i primi giochi con un nuovo scivolo.

Attorno ai giochi era stato posto nei giorni scorsi dal Comune del nastro per segnalare al momento di non utilizzare ancora l'area in quanto vi è la necessità di proseguire i lavori e completare l'allestimento. L'impazienza ma anche in alcuni casi la frenesia e lo scarso senso civico di alcuni cittadini hanno fatto finire subito per terra quel nastro e i giochi sono stati subito presi d'assalto.

