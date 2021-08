Messina, cade un grosso albero sul viale Regina Elena: traffico in tilt

Un grosso albero è crollato poco prima delle 19.30 sul viale Regina Elena, rendendo ancor più complicato un sabato agostano da incubo per la viabilità cittadina. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma solo danni ad un’auto che era parcheggiata proprio sotto. Sul posto i vigili del fuoco per la rimozione degli enormi rami dalla strada, che al momento è parzialmente bloccata in prossimità dell’incrocio con il viale Annunziata, in direzione sud-nord.

