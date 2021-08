Covid, controlli alle Eolie. Il prefetto di Messina: "Cittadini responsabili"

Con un’ordinanza a firma del Questore di Messina Gennaro Capoluongo sono stati rafforzati nelle Isole Eolie controlli interforze, precedentemente pianificati dalla Prefettura, che hanno impegnato la Polizia, assieme all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto.

Obiettivi dei servizi

Il rispetto della normativa anti-Covid, compreso il divieto di assembramento ed il controllo del Green-Pass da parte degli esercenti, nonché una più generale attività di prevenzione per scongiurare episodi di illegalità soprattutto legati al consumo di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti, nei luoghi della movida.

Il bilancio dei controlli

In totale: 228 persone, 68 veicoli, 23 esercizi commerciali sono stati sottoposti a controllo da parte degli operatori della sicurezza nell’ambito dei predetti servizi. Durante le verifiche, in particolare, sono stati sanzionati 2 locali. A Lipari è stato chiuso un esercizio per 5 giorni per assembramenti e per avere organizzato serate danzanti; a Vulcano è stato chiuso per 2 giorni un ristobar per la stessa ragione. Anche in mare sono stati potenziati i servizi di controllo e soccorso con l’impiego di unità navali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato.

Il prefetto di Messina, Di Stani: "Un sentito ringraziamento"

"Un sentito ringraziamento - ha detto il Prefetto di Messina Cosima Di Stani - va fatto a tutte le forze di polizia che hanno collaborato nella tenuta del sistema sicurezza durante il periodo di ferragosto. Ma un ringraziamento è doveroso anche verso i cittadini per il senso di alta responsabilità che, in generale, hanno dimostrato sia in città che in provincia durante questo periodo estivo. Ciò nonostante, è stato necessario adottare alcune misure e, nello specifico, sono state irrogate determinate sanzioni per tutte quelle attività irregolari che sono state accertate nel corso di mirati ed intensificati servizi. Abbiamo risposto e continueremo a rispondere fermamente a quelle condotte che si pongono al di fuori delle regole, noncuranti della sicurezza dei cittadini e della salute pubblica".

