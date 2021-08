Giardini Naxos, travolge 3 ragazze e fugge. Una è in rianimazione

Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Taormina su un incidente avvenuto sul lungomare di Giardini Naxos nei giorni scorsi. Una Fiat “Panda” di colore bianco ha infatti investito tre ragazze, originarie di Bronte, in provincia di Catania, che si trovavano nella località turistica ionica. Il fatto e' avvenuto intorno alle 3 del mattino del 14 agosto scorso, quando la vettura in oggetto, a quanto risulta, ha travolto le ragazze che si trovavano sul marciapiede del lungomare Naxos Tisandros.

Alla guida dell'auto, come hanno riferito alcuni testimoni, c'era un giovane che, probabilmente, ha perso il controllo del mezzo sino ad invadere il marciapiede della centralissima arteria dove in quello stesso istante c'erano le ragazze. Nella circostanza ad avere la peggio e' stata una ventenne, la cui famiglia in questi giorni ospitava le due amiche diciassettenni. Una serata trascorsa in spensieratezza, come avviene soprattutto nel periodo estivo, si è così trasformata in un incubo con un evento drammatico che ha visto la “Panda” bianca guidata da un giovane in fase di identificazione andare ad investire le tre ragazze.

