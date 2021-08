Circuiti sincronici, percorsi conoscitivi delle malattie mentali attraverso l'arte

Venerdì 3 settembre alle 19, nella Chiesa di Santa Maria Alemanna di Messina, Angelo Azzurro Onlus presenta una nuova tappa di A-HEAD, progetto che dal 2017 sviluppa un percorso conoscitivo delle malattie mentali attraverso l’arte, con l’inaugurazione di “Circuiti Sincronici”, mostra bipersonale di Giovanni Calemma e Luca Centola, a cura di Piero Gagliardi, col patrocinio del Comune di Messina e dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura.

L’artista anglo-italiano Giovanni Calemma concepisce le proprie opere attraverso l’originale interazione tra immagine e musica. L’artista materano Luca Centola, invece, rappresenta il silenzio e il grido di rivalsa tra le vedute delle fabbriche di archeologia industriale e gli sconfinati paesaggi delle saline di Margherita di Savoia. Due percorsi stilisticamente diversi che si incrociano in maniera sincronica.

Durante il vernissage, A-HEAD presenterà due nuovi premi internazionali rivolti agli artisti under 35, in memoria di Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti, e il secondo catalogo di A-HEAD edizioni, “Synphonic Synchronicity” di Giovanni Calemma, con i testi di Piero Gagliardi, Stefania Calapai, Robert Mercurio e Giovanna Carlo. Il ricavato della vendita di tutte le opere dal 3 al 16 settembre sarà devoluto a favore del Progetto di Responsabilità Sociale della città di Messina, in memoria di Giovan Battista Calapai, per il sostegno alla disabilità fisica e psichica.

Durante l’evento si terrà una degustazione a cura di Casale del Giglio.

