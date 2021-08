Rometta Marea, danni per guasto Enel in numerose abitazioni

L’amministrazione comunale interviene a sostegno dei cittadini. In conseguenza di un guasto elettrico, che si è verificato nei giorni scorsi, e per il quale sono stati sostituiti dei cavi sotterranei, una parte dell’abitato di Rometta Marea è rimasta per alcune ore sprovvista di energia. Contestualmente, gli operatori dell’Enel in quella circostanza hanno previsto l’apporto di due gruppi elettrogeni, collocati sul Corso Saya, tra la via del Mare e la via Rosa Ziino.

Terminati gli interventi, da quanto emerge (anche se potrebbero esserci cause di natura tecnica diverse), lungo la traccia è stato erogato un sovraccarico di corrente elettrica che avrebbe danneggiato alcuni elettrodomestici presenti nelle abitazioni della zona.

Il sindaco Nicola Merlino, al quale si sono rivolti alcuni dei cittadini, ha consigliato di rivolgersi a un sindacato di consumatori o ad un legale per riferire i danni subìti e intraprendere quindi i provvedimenti del caso. A fronte di questa situazione, il primo cittadino nella giornata di ieri ha predisposto una nota, che sarà inviata all’Enel, con la quale viene chiesto cosa sia realmente accaduto e se c’è la disponibilità di risarcire i residenti che hanno subìto le spiacevoli conseguenze. Il sindaco ha indicato inoltre l'opportunità di intraprendere un'azione collettiva tra i cittadini interessati, trattandosi di un problema che li ha coinvolti per la medesima motivazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Messina

© Riproduzione riservata