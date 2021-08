A Santa Teresa Riva le tasse più... leggere

Nessun aumento delle imposte locali e una fiscalità generale che si attesta come la più bassa del comprensorio, in modo da consentire a cittadini e imprenditori di non dover sborsare di più rispetto al passato in un periodo di crisi e ristrettezze.

L’Amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva annuncia la buona notizia alla cittadinanza e tira le somme analizzando gli ultimi provvedimenti in materia di tributi locali, che non porteranno per l’anno in corso ad un innalzamento della spesa complessiva riguardante le tasse da versare sia al Comune che allo Stato.

Facendo un confronto con quelle che sono le realtà più vicine, ossia i centri compresi tra Letojanni e Alì Terme, la cittadina Bandiera Blu si pone infatti in testa alla classifica come comune con la fiscalità più bassa.

L’analisi, basata sui dati Imu e rifiuti disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle bollette idriche recapitate agli utenti, parte dalla somma dei costi riguardanti l’Imposta municipale unica (relativa agli immobili), la tassa rifiuti e il servizio idrico e viene suddivisa in due tabelle, una per le famiglie residenti e l’altra per quelle non residenti: nel primo caso vi è l’esenzione dall’Imu sulla prima casa e dunque, ipotizzando un nucleo composto da tre persone, che vive in un’abitazione di 90 metri quadrati e consuma 180 metri cubi di acqua in un anno, a S. Teresa di Riva le tasse incideranno per un totale di 311 euro, di cui 144 euro per la bolletta dell’acqua e 167 euro per la Tarip (tassa rifiuti puntuale).

