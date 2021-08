Tamponi all'ex Gazometro di Messina, prenotazione obbligatoria per tutti

Prosegue l'attività di Screening nell'area ex Gasometro di Messina. Da questa mattina, in attuazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, i test rapidi gratuiti potranno essere eseguiti solo per:

▶️ Coloro che sono regolarmente prenotati

▶️ Coloro che sono in possesso di Green Pass post vaccino

▶️ Coloro che rientrano in Sicilia da aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio

La prenotazione è obbligatoria per tutti

L’attività di screening è prevista dalle 8.00 alle 20.00! Per gli altri, a pagamento e sempre con prenotazione

© Riproduzione riservata