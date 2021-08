Trasporti Messina, pioggia di milioni sul city way: tre progetti già finanziati

Il tram è il mezzo pubblico più utilizzato dai messinesi. Quello che riesce a trasportare più persone nella maniera più veloce, all’interno di un’area centrale della città. Per questo la sua valorizzazione diviene centrale nello sviluppo della mobilità cittadina.

È una vera e propria pioggia di milioni quella che sta cadendo sul city way. Tre progetti già finanziati e un quarto, il più grande, quello che potrebbe portare anche ad un clamoroso cambio di percorso, in via di definizione.

Dalla relazione del terzo anno di mandato, nella parte che riguarda l’assessore Salvatore Mondello, emerge un programma variegato ma coordinato a un riassetto, ringiovanimento di un mezzo che dopo diciotto anni, significa poterne raddoppiare la vita e ottimizzare l’investimento da una settantina di milioni di euro.

Si parte dall’efficientamento della linea tramviaria attraverso la cura del ferro, programma che è già in stato avanzato di progettazione. Sono state previste opere di ripristino e manutenzione della linea per un importo pari a 4.450.000 euro. Contestualmente sono previsti interventi di manutenzione e miglioramento del parco veicolare, attività sempre prevista nel programma cura del ferro, per un valore di 6.790.000 euro.

Leggi l’articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata