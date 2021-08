Ferragosto a Rometta, pugno duro in spiaggia: proibiti alcolici e falò

Sarà un Ferragosto all'insegna dei controlli ferrei. Il sindaco Nicola Merlino corre ai ripari attraverso l'emissione di un’ordinanza, considerato che nelle notti del 14/15 e 15/16 agosto è consuetudine che le spiagge del litorale divengano meta di tantissimi giovani e meno giovani che festeggiano la ricorrenza dando luogo ad assembramenti sulle spiagge e qualche volta anche ad atti di vandalismo o risse.

A partire dalle 18 di oggi e fino alle 7 di lunedì, è vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante o attraverso distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche. Non è consentito detenerle e consumarle sulle spiagge di Rometta. Nell'ordinanza non viene permesso, dalla mezzanotte di oggi sino alle 2 di lunedì, di trasportare legna e utensili funzionali all'accensione di fuochi lungo tutta la litoranea e nelle zone limitrofe alle spiagge, nonché di accendere fuochi e falò e di installare tende in riva al mare.

Leggi l’articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata