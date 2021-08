Messina, boom di croceristi. Una donna positiva a bordo: rientrata a Savona

Il Covid non spaventa i vacanzieri. Oggi a Messina boom di imbarchi sulla Costa Smeralda che, come ogni giovedì, ha fatto tappa in porto. Cinquecento persone, arrivate da tutta la Sicilia, si sono messe in fila con il green pass in mano o si sono sottoposte al tampone rapido. In questo caso nessun positivo.

Un positivo invece a bordo. Una passeggera imbarcata a Savona è risultata positiva a uno dei test di controllo che si effettuano durante il viaggio.

È dovuta rientrare per la quarantena a casa. A bordo c'erano 2970 crocieristi. In molti, 1800, sono saliti a bordo dei pullman per le escursioni sull'Etna, a Montalbano, a Tindari, a Giardini, a Taormina.

Quattro i bus panoramici rimasti a Messina con 275 passeggeri. Hanno partecipato ai walking tour cittadini 302 crocieristi.

