Il sindaco di Sant’Angelo di Brolo: "Abbattete gli animali selvatici"

Un provvedimento per abbattere suidi e animali selvatici che infestano le campagne di Sant’Angelo di Brolo. A firmare l’ordinanza è stato il sindaco Franco Cortolillo, dopo che nei giorni scorsi, negli uffici della polizia municipale, sono pervenute numerose segnalazioni dai proprietari di terreni agricoli infestati da animali selvatici, che stanno danneggiando gravemente le coltivazioni arboree e ortofrutticole, neutralizzando mesi di lavoro e di sacrifici degli agricoltori. Animali selvatici avvistati nelle adiacenze delle abitazioni delle contrade di Santa domenica, Rocche, Santo Pietro, Contura, San Silvestro, Saraceni, Cavallo Pastorio, Cancello, Santa Venera, Maddalena e Irianni. Sempre alla polizia municipale sono giunte segnalazioni di pericolo per le persone e per gli animali domestici. Il sindaco, quindi, dopo gli eventi segnalati ha ritenuto “necessario ed indifferibile” procedere all'abbattimento di questi gruppi di animali nelle località citate, per scongiurare ulteriori e più gravi pericoli.

