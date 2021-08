Incendi in provincia di Messina: fiamme a Forza d'Agrò e Gallodoro

Dalle prime luci un vasto incendio si è sviluppato a sud della frazione Scifì del comune di Forza d'Agrò: in quattro ore ha scavalcato la collina e sta aggredendo il comune di Gallodoro.

Da questa mattina lottano per arginare le fiamme squadre del distaccamento forestale di Savoca, vigili del fuoco di Letojanni, volontari e carabinieri. In azione pure l’elicottero Erickson della Protezione civile, che scarica di continuo sul vasto incendio ottomila litri di acqua.

Si lavora sotto una cappa infernale per arginare le fiamme, ma il fuoco avanza devastando boschi di roverella, vigneti e uliveti e minacciando una casetta colonica.

