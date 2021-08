Seduta "straordinaria" a Messina, sette consiglieri firmano la richiesta di convocazione

Sette consiglieri comunali hanno firmato la richiesta di convocazione di una seduta straordinaria di consiglio comunale per deliberare sulla manovra di assestamento di bilancio che non è stata votata per una doppia mancanza di numero legale. A firmare l’istanza: Pergolizzi, Giannetto, Cipolla, Zante, La Paglia, Tamà, Serra. L’obiettivo del gruppo Misto e di Forza Italia è quello di far approvare l’atto al più presto e garantire che altri 300 ragazzi possano partecipare all’iniziativa Estate Addosso e che possano partire i lavori in alcune scuole.

© Riproduzione riservata