Atto intimidatorio contro il sindaco di Limina: la solidarietà dell'Anci Sicilia

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà al sindaco di Limina, Filippo Ricciardi, per il vile atto intimidatorio subito in queste ore", si legge in una nota di Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia, commentando la notizia relativa al danneggiamento di due autovetture di proprietà del primo cittadino del piccolo borgo collinare situato nella valle d’Agrò.

"Si tratta dell’ennesimo atto intimidatorio nei confronti degli amministratori locali in prima linea per la difesa della legalità - concludono Orlando e Alvano - che ogni giorno, malgrado le enormi difficoltà legate all’emergenza sanitaria ed economica, provano a dare risposte ai cittadini".

Pochi giorni fa, infatti, ignoti hanno danneggiato due autovetture del sindaco Ricciardi, rieletto dieci mesi fa. Di notte, una o più persone si sono avvicinate al quartiere dove risiede il primo cittadino e hanno versato del liquido corrosivo (acido cloridrico) su due veicoli Fiat, una 500L verde e una Panda rossa: il liquido ha danneggiato la carrozzeria con dei vistosi segni e al mattino il sindaco ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri.

Le indagini, condotte dal maresciallo Paolino Fragale, sono scattate immediatamente per cercare di capire chi siano gli autori dell’atto vandalico e se si tratti di un gesto intimidatorio o di una ripicca, se legato all’attività amministrativa di Ricciardi o ad altre motivazioni.

