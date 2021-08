Da domani il Green pass, a Messina una piattaforma dove segnalare problemi e ottenerlo

Da domani entra in vigore la norma per la quale per usufruire determinate attività sia necessario il Green Pass. Un documento che gran parte dei vaccinati ha già, ma che altri invece non hanno ricevuto per svariati motivi. Sono quasi tutti legati a problemi di comunicazione fra uffici, in particolare nella fase di elaborazione centrale del dato. Le diverse richieste della carta verde da parte dei messinesi hanno portato l'ufficio del commissario Covid di Messina a lanciare una piattaforma di segnalazione del problema. https://www.commissario-acta-messina.it/ è l'indirizzo al quale rivolgersi per ottenere il green pass.

