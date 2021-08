S. Teresa di Riva: 70enne di Letojanni si schianta con la bici contro un'auto. Non è grave

Disavventura domenicale per un ciclista che stamattina era uscito con un amico per una passeggiata lungo la riviera jonica. L’uomo, il 70enne L.L. di Letojanni, è rimasto infatti coinvolto in un incidente stradale sul lungomare di Santa Teresa di Riva ed è finito in ospedale, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.

Intorno alle 7.45 stava viaggiando sulla litoranea in direzione Catania quando giunto all’altezza di via Trieste, nel quartiere Portosalvo, si è schiantato contro un’autovettura che lo precedeva sulla sua stessa corsia e che aveva rallentato la marcia, sembrerebbe fino quasi a fermarsi, non accorgendosi evidentemente dell’ostacolo, a differenza del compagno che invece pochi secondi prima aveva superato l’auto: la bici è quindi andata a sbattere violentemente contro la parte posteriore della vettura, una Fiat Punto condotta da un uomo di Enna con a bordo due ragazze, e nel forte impatto il 70enne ha colpito con la testa il lunotto mandandolo in frantumi, mentre il mezzo a due ruote ha provocato un’ammaccatura sul portellone del mezzo.

Il ciclista è finito a terra a faccia in giù sull’asfalto, con la bici incastrata tra le gambe, ed è stato subito aiutato dal compagno, dallo stesso automobilista e da alcuni passanti, tra cui l’assessore e medico Gianmarco Lombardo, prima di essere soccorso dal personale del 118 giunto in ambulanza da Letojanni: nell’impatto ha riportato varie ferite al volto, da cui ha perso sangue, oltre a contusioni ed escoriazioni e dopo le prime cure è stato condotto al Policlinico di Messina per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale per ricostruire la dinamica e svolgere gli accertamenti del caso.

