Messina Servizi, tentativo disperato per salvare i lavoratori: De Luca: “Uomini e donne da ringraziare”

Ultimo disperato tentativo del Comune di salvare i livelli occupazionali della Messina Servizi dopo la bocciatura della Tari. Ieri notte ben oltre la mezzanotte il sindaco Cateno De Luca ha incontrato una delegazione di lavoratori che rischiano il taglio comunicando loro che aveva firmato una determina sindacale con la quale aveva fatto proprio il piano economico finanziario bocciato dal consiglio e che è intenzionato a ripresentarlo in aula entro domani. È una mossa giuridica davvero al limite (la scadenza per l’approvazione era ieri) che sarà certamente presa in grande considerazione dagli organi di controllo.

De Luca sul piano Tari

Un vero uomo delle istituzioni si prende le responsabilità anche delle nefandezze altrui! Io ho firmato una determina sindacale che prende atto del piano Tari che il consiglio comunale ha bocciato per ben due volte perché non voglio buttare sul lastrico 32 padri e madri di famiglia e perché pretendo che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti raggiunga i livelli di civiltà anche a Messina. Siamo alla soglia del 50% di raccolta differenziata grazie al lavoro degli uomini e delle donne di Messina servizi.

