Messina, sbloccati i 900mila euro per l’Orchestra del Teatro

È stato sbloccato l’utilizzo per la stagione 2021-2022 dei 900mila euro accantonati in bilancio e finora inutilizzabili per la mancata sussistenza delle condizioni di legge per la stabilizzazione dei professori d’orchestra. L’Assemblea regionale siciliana, su proposta della capogruppo di Fratelli d'Italia Elvira Amata, condivisa dalla deputazione messinese presente in aula, ha approvato la modifica dell’articolo 136 della legge regionale numero. 16 del 2003, nel senso di destinare il 20% dei trasferimenti regionali previsto per la stabilizzazione dei professori d'orchestra solo ove ne ricorrano le condizioni di legge.

«Allo stato – spiega Elvira Amata –, come dichiarato dal presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro e dal sovrintendente Gianfranco Scoglio, e anche ribadito dall’assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Manlio Messina, oltre che dalla direttrice generale Lucia Di Fatta nelle varie audizioni tenutesi in Commissione Cultura, non sussistono le condizioni di legge per procedere alle stabilizzazioni. Vi era quindi -– aggiunge la capogruppo siciliana del partito di Giorgia Meloni – il rischio della paralisi della stagione musicale e il fondato pericolo che le risorse dovessero essere restituite alla Regione per impossibilità di utilizzo. I professori d'orchestra, che rappresentano un motivo di vanto e di orgoglio per la nostra comunità – sottolinea ancora la deputata regionale – potranno invece essere assunti con contratto stagionale nel corso della prossima stagione e nel contempo l’ente potrà avere certezze per la programmazione. La norma approvata non elimina la possibilità, per il futuro, in caso di mutato quadro normativo, che una parte dei trasferimenti regionali siano destinati alla stabilizzazione dei professori d'orchestra. Diamo una risposta concreta al nostro Teatro – conclude Elvira Amata –, respingendo le polemiche generate inutilmente in modo assolutamente strumentale».

