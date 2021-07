Messina: Nemo, ancora un colpo di scena. Il servizio rimarrà al Policlinico

Partiamo da una premessa: il Nemo Sud, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, non esisterà più. Se un “nuovo” Nemo Sud potrà esserci, sarà con un modello organizzativo, amministrativo e giuridico completamente diverso. Dove? Nella stessa “casa” che ha ospitato il centro clinico per la cura delle malattie neuromuscolari, finito al centro di un caso senza fine: il Policlinico. L’ultimo colpo di scena di questa telenovela, infatti, arriva da Palermo. Si tratta di indiscrezioni, premettiamo anche questo, ma sembra definitivamente tramontata l’ipotesi che conduceva ad un futuro di Nemo all’Irccs Neurolesi Bonino Pulejo. E cioè l’ipotesi che, fino a poche settimane fa, appariva come la più concreta, al punto da finire tra i punti all’ordine del giorno della Giunta regionale.

E invece non solo quel punto non è mai stato discusso, ma che il futuro del centro clinico – o meglio, a questo punto va precisato, del servizio di assistenza fino a qualche settimana fa fornito da Nemo – sia tornato a guardare al Policlinico è confermato da una riunione avvenuta ieri a Palermo. Il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, massimo vertice della struttura che, politicamente, fa capo all’assessore Ruggero Razza, avrebbe incontrato, intorno all’ora di pranzo, il commissario straordinario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi, ed il direttore generale facente funzioni dell’Asp, Dino Alagna.

