Covid a Panarea, la Pro Loco chiede di limitare le presenze

La Proloco di Panarea ritorna sulla questione barconi dopo l’affluenza di questi giorni e il rischio di una risalita dei contagi. In una nota i rappresentanti dell’associazione turistica chiedono l’intervento delle autorità competenti in quanto l’isola “che tutti sanno non essere molto grande non può ospitare 2/3/4 mila persone in una situazione di allerta Covid. E’ indispensabile quindi regolamentare e limitare le presenze e monitorare il rispetto delle norme di sicurezza che la pandemia impone, specie per quanto riguarda il distanziamento sociale”.

Nel documento si evidenziano pure problemi di igiene pubblica visto che a un gran numero di persone che si riversa sull'isola non corrisponde un adeguato livello di servizi alla persona (servizi igienici pubblici, aree suppletive di raccolta rifiuti, congestione linee di telefonia cellulare) e anche i controlli risultano insufficienti rispetto alla quantità di visitatori che ogni giorno sbarcano sull'isola.

“Il mese di agosto è alle porte – conclude la Pro loco - e non possiamo permetterci di avere focolai sparsi o peggio restrizioni totali che sarebbero una mazzata definitiva per il turismo e per l’economia”.

© Riproduzione riservata