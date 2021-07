S. Stefano di Camastra, sub muore durante una battuta di pesca

La notizia si è sparsa velocemente intorno a mezzogiorno, impressionando l’intera comunità. Un 75enne del luogo, Giuseppe Fuoti, è morto durante una battuta di pesca. L'uomo da tempo residente in un comune del milanese, era venuto nel proprio paese di origine per trascorrere un mese di serenità proprio in quel tratto di mare a lui familiare per averlo frequentato sin da giovane: il lungomare delle Nereidi comunemente chiamato Ponte degli Orti. Pare che, essendo appassionato di pesca subacquea, si sia immerso per pescare. Ma ad un certo momento alcuni bagnanti dalla spiaggia hanno notato che l'uomo si trovava in difficoltà ed immediatamente si sono prodigati per portarlo a riva mentre scattavano le richieste di soccorso.

