Messina, avvocati e magistrati al carcere di Gazzi: "Sistema virtuoso, unico nodo la sanità"

È durata circa due ore la visita congiunta di avvocati della Camera Penale e dei magistrati dell'Anm nel carcere di Gazzi per prendere atto della corretta gestione e rassicurare sul rispetto delle regole e della dignità umana dei detenuti. "Complessivamente siamo molto soddisfatti da questa visita" ha detto l'avvocato Bonni Candido, presidente della Camera Penale "Pisani" al termine della visita.

Il legale ha incontrato i detenuti insieme all'avvocato Alfonso Polto, vicepresidente, all'avvocato Domenico Andrè, responsabile osservatorio carceri per Messina, al presidente del Tribunale di sorveglianza Francesca Arrigo, al presidente della sezione di Messina dell'Anm Laura Romeo e al sostituto procuratore Anita Siliotti, componente dell' Anm. Ad accompagnarli durante la visita la direttrice del carcere di Gazzi Angela Sciavicco. "Abbiamo sentito il dovere - ha aggiunto - di venire a renderci conto della situazione, abbiamo trovato una gestione virtuosa della struttura sia da parte della direttrice che della polizia penitenziaria. Tutti i detenuti con cui siamo venuti in contatto hanno tessuto le lodi di polizia penitenziaria e della direttrice. Da questo punto di vista abbiamo toccato con mano che qui non ci sono problemi come quelli che si sono verificati nel carcere Santa Maria Capua Vetere. Messina ha comunque dei problemi strutturali soprattutto per quanto riguarda la sanità che non è più gestita all'interno ma all'esterno ma sono problemi di carattere generale che vanno attenzionati". Infine ha assicurato che sarà mantenuto un costante contatto con il carcere per essere sempre pronti a portare il proprio contributo in caso di criticità.

