La pandemia e le conseguenze sulla sanità pubblica: se ne parlerà domani alla Cgil di Messina

La pandemia da Covid 19 ha aggravato sensibilmente la già precaria situazione della sanità pubblica, messa sotto pressione dalla lunga e gravissima emergenza epidemiologica che ha richiesto l’adozione di interventi e provvedimenti volti in primo luogo a far fronte alle urgenze dettate dalle misure antivirus. Tutto ciò ha purtroppo avuto inevitabili conseguenze anche per quel che riguarda il servizio offerto dalle strutture sanitarie a pazienti con patologie non legate alla pandemia, i quali hanno dovuto subire ritardi e disservizi spesso non compatibili con la necessità di cure adeguate e indifferibili.

Su questa rilevante problematica accendono i riflettori lo Spi-Cgil e le Associazioni Federconsumatori, Cittadinanzattiva, “Donare è vita” e “Tutela diritti cittadini europei” che mercoledì 21 luglio alle ore 10 nel salone della sede Cgil Messina di via Peculio Frumentario terranno una conferenza stampa. Sarà illustrato un documento di analisi della situazione e di proposte sulle azioni da mettere in campo per intervenire in maniera sostanziale su un disservizio che reca pesanti disagi agli utenti.

