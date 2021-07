Una parrucca per i malati di cancro, bambina di Brolo dona i suoi capelli

Si priva dei suoi lunghi capelli per farne dono ai malati di cancro. Un gesto generoso e ammirevole quello di una bambina di Sant'Angelo di Brolo, che dona le sue ciocche in favore degli ammalati di tumore i quali per effetto della chemioterapia perdono i capelli.

La bambina, che ha frequentato la quinta elementare, sensibilizzata dalla sua famiglia, dagli insegnanti, dagli amici, da alcuni programmi televisivi e dalla generosità nel saper dare il giusto valore a ciò che si possiede, ha pensato di regalare i suoi lunghi capelli per fare una parrucca a beneficio di chi in conseguenza della chemioterapia perde i propri capelli.

Il gesto è avvenuto nella locale sezione Avis “Mario e Pietro Pintaudi”, presieduta da Antonio Pintaudi, dove il padre, avisino, si reca periodicamente per donare il sangue. La ragazzina ha consegnato le sue ciocche, che saranno destinate all'associazione D'Agostino Onlus” di Taormina, alla dottoressa Filippina Azzolina, rappresentante dell'associazione umanitaria.

Il presidente della sezione, insieme al vicepresidente Giuseppe Carlo Pintaudi, alla segretaria Michela Palazzolo, al tesoriere Mario Fasolo e al consigliere del direttivo Tindaro Pintaudi, alla presenza dei genitori della bambina, testimone di grande altruismo e di solidarietà, hanno regalato alla piccola donatrice una targa di ringraziamento per il suo nobilissimo gesto e hanno auspicato che il suo gesto possa costituire un esempio anche per tanti altri, giovani e non.

