Vertenza GiCap a Messina, sindacati convocati dai commissari giudiziali. C'è uno spiraglio?

“Arriva una notizia che suscita forte aspettativa tra le lavoratrici e i lavoratori della GiCap - annunciano Giselda Campolo, segretaria generale della Filcams CGIL di Messina, e Francesco Rubino, segretario generale della Uiltucs Messina”. Lunedì 5 alle 12 si incontreranno i sindacati e i Commissari Giudiziali per condividere le novità e gli sviluppi della vicenda concordataria. “Attendevamo la definizione della data e siamo felici che sia arrivata in tempi così celeri - continuano Campolo e Rubino - le lavoratrici e i lavoratori aspettano da due anni di capire quale futuro lavorativo si aprirà per le loro famiglie e bisogna fare attenzione per non esporli a passaggi d’azienda che comportino deroghe. Perdere salario, perdere diritti, non sarebbe accettabile per questo ci auspichiamo che questa vicenda concordataria si definisca in tempi ragionevoli ma senza creare scossoni nelle condizioni di lavoro, considerando priorità non soltanto il mantenimento dei livelli occupazionali ma anche degli attuali inquadramenti contrattuali.

