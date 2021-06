Messina, i Romeo-Santapaola e quel "mondo di mezzo": le motivazioni di "Beta"

C'era «una precisa cultura mafiosa radicata nell'animo dei protagonisti», una cultura mafiosa «di cui trasudano le intercettazioni telefoniche ed ambientali». E c'era «il prestigio e il potere criminale» del clan Santapaola-Ercolano anche a Messina, una «”fama” criminale» che «non abbisogna di azioni dimostrative di sangue né di violenza in genere, alle quali pur tuttavia il gruppo si è dimostrato in grado di ricorrere in casi di necessità».

Ma non era solo mafia quella decrittata nella sentenza di primo grado del 22 dicembre scorso per i riti ordinari del maxiprocesso “Beta” sul dominio trentennale a Messina della cupola mafiosa dei Romeo-Santapaola. Sentenza che a distanza di alcuni mesi da quella pronuncia ora registra il deposito delle motivazioni, scritte a quattro mani dai giudici della prima sezione penale Rita Sergi e Simona Monforte, che hanno composto il collegio presieduto dalla collega Letteria Silipigni.

Non era solo mafia perché tra le quasi 500 pagine scritte dai giudici si agitano alcuni protagonisti del “mondo di mezzo” messinese tra avvocati, imprenditori, funzionari pubblici e prestanome societari dalla faccia più o meno pulita, che secondo i giudici si sono perfettamente integrati in quel contesto criminale, tanto da essere stati condannati per concorso esterno all'associazione mafiosa. Due nomi su tutti: l'avvocato Andrea Lo Castro e l'imprenditore Carlo Borella.

Un altro dato importante delle motivazioni della sentenza è rappresentato dalla valutazione del dibattimento da parte del collegio, frutto di un processo lungo e complesso, che vide nell'ottobre del 2020 le richieste dell'accusa, formulate dai magistrati della Dda Liliana Todaro e Fabrizio Monaco, per un'indagine culminata nel 2017 con arresti e sequestri. Sullo sfondo sempre i verbali del pentito milazzese Biagio Grasso.

