Parcheggi a Messina: da giovedì 1 luglio tornano a pagamento

Due giorni ancora di sosta gratuita in città e, dall'1 luglio, i parcheggi a raso dell’area Ztl (strisce blu) e i parcheggi Cavallotti, Zaera, Via La Farina (Fosso), e quelli di interscambio Annunziata e Zir torneranno ad essere a pagamento secondo il piano tariffario in vigore e pubblicato sul sito di Atm Spa.

A comunicarlo la stessa azienda trasporti e, dopo i mesi di pandemia e lockdown, durante i quali aveva garantito la gratuità dei parcheggi, gli automobilisti messinesi dovranno nuovamente pagare per la sosta.

