Messina, la sosta torna a pagamento e gli ausiliari potranno elevare più multe

Dopo circa sei mesi da domani finisce la gratuità degli stalli blu in città. Il periodo di maggiore criticità della pandemia sembra alle spalle e per questo anche le misure a supporto della popolazione e del commercio cittadino vengono allentate. Dunque si torna a pagare il parcheggio in tutte le Ztl della città e anche nei parcheggio come via La Farina, il Cavallotti, lo Zaera ma anche Annunziata e Zir. Una notizia che non farà piacere a chi ha potuto approfittare di questa gratuità dall’inizio dell’anno (per esempio chi lavora in centro e non ha un pass residenti) ma che sarà salutata con favore da chi, in questi mesi ha cercato invano un posto nelle zone “blu” e ha dovuto girare in auto per decine di minuti per trovare un posto, rimpiangendo quando il pagamento orario creava maggiore ricambio.

Adesso i 70 ausiliari del traffico sono tornati in forze al lavoro. Con una novità. Quella che nel frattempo hanno avuto un aggiornamento del loro raggio di competenze. Infatti possono elevare delle sanzioni non solo a chi non ha pagato il gratta e sosta, ma anche a tutti quei mezzi che possono creare disturbo, anche potenziale, alla circolazione nelle strade dalle quale transita un mezzo di Atm, bus o tram che sia. Un “upgrade” che, di fatto, rende gli ausiliari molto più simili agli agenti di Polizia Municipale. Sempre a proposito di Atm, sono in pieno svolgimento i test preselettivi per la creazione di una long list di 60 autisti over 60 da assumere nei prossimi mesi. In maniera inconsueta rispetto al solito, i test si stanno svolgendo a distanza. I 1200 candidati, per superare i pericoli del contagio, stanno facendo l’esame da casa propria in sessioni di 80 persone ciascuna. La conclusione di questa fase è prevista per venerdì prossimo. Poi per i migliori scatteranno le prove di guida.

